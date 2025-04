Jurnaliștii l-au abordat pe Nicușor Dan, aflat la sărbătoarea florilor de cireș, în parcul Herăstrău, și i-au pus întrebări cu privire la căldura din casele bucureștenilor, menționând tragedia celor doi bătrâni.

„În primul rând condoleanțe familiei. În al doilea rând, cred că trebuie să aflăm cu toții rezultatele anchetei. M-am informat, a existat căldură, doar că sub parametrii, și în opinia mea temperatura de afară nu cred că este critică. Când a fost temperatură critică niciodată nu am oprit căldura, deși erau avarii, pentru că era critică.

Noi avem cam 20 de șantiere deschise în momentul ăsta, în patru ani și jumătate am schimbat 200 de kilometri de conductă principală față de 120 de kilometri care fuseseră schimbați în toți anii dinaintea mea, și continui în același fel. Anul trecut am avut 73 de kilometri, anul ăsta o sa facem 70-80, din an în an o să fie mai bine”, a răspuns edilul Capitalei.

Tragedie în București: Doi bătrâni au murit intoxicați cu gaze, după ce au vrut să se încălzească