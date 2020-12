„Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Cioloș vine în contextul zvonurilor potrivit cărora Ludovic Orban se propune din nou premier și îi oferă lui Dan Barna șefia Camerei Deputaților. Liderii PNL s-au reunit în ședință pentru a lua o decizie în acest sens.