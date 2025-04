În opinia economistului, cu cât România îşi va reduce mai mult expunerile comerciale, cu atât va fi mai protejată de valul semnificativ de efecte economice, în principal de inflaţie. El avertizează totuşi că economia românească va avea de suferit, dând ca exemplu industria de subansamble auto, dar şi industria metalurgică. În cazul celei din urmă, Negrescu spune că planul de reînarmare a Europei îi va oferi „o nesperată gură de oxigen investiţional”. Despre ideea unor financiare de stat pentru industriile afectate, economistul spune că este „cel puţin SF, în condiţiile deficitului bugetar uriaş”.

„România trebuie să găsească soluţiile economice optime pentru a evita efectele negative ale războiului comercial declanşat de Donald Trump şi să privească această situaţie ca o oportunitate pentru a atrage investitorii dezorientaţi de mişcările din pieţe. Criza tarifelor aduce aminte de controversata Lege tarifară din 1930 a preşedintelui Hoover, care a dus America şi lumea întreagă în Marea Depresiune – a avut acelaşi model economic – punem taxe pe produsele de import pentru a sprijini economia americană. A fost un calcul păgubos, dovadă că economia s-a prăbuşit pe fondul scăderii drastice a consumului şi a închiderii a zeci de mii de firme focusate pe import-export”, a declarat, joi, pentru presa de specialitate, economistul Adrian Negrescu.



Potrivit analistului economic, din această criză, România trebuie să înţeleagă că, cu cât îşi va reduce mai mult expunerile comerciale, cu atât va fi mai protejată de valul semnificativ de efecte economice, în principal de inflaţie, declanşat de acest „război comercial unic în ultimii peste 100 de ani”.



„Să nu ne îmbătăm cu apă rece – economia românească va avea de suferit. Industria de subansamble auto se va afla în prim-plan – cele peste 300 de firme româneşti specializate produc pentru companiile germane, în principal, iar dacă exporturile de maşini europene către SUA vor scădea, bineînţeles că şi cererea de produse româneşti se va reduce considerabil. UE a exportat, anul trecut, în SUA peste 750.000 de automobile”, explică Negrescu.



Economistul afirmă că efectele de „contagiune” se vor vedea şi în industria metalurgică, unde producătorii de oţel şi aluminiu vor fi puternic loviţi şi vor fi nevoiţi să îşi găsească pieţe alternative de desfacere.



„Vestea bună, în cazul lor, este că planul de reînarmare a Europei le va oferi o nesperată gură de oxigen investiţional. Industria cauciucului, a maşinilor, în bună parte şi industria agricolă vor fi şi ele afectate de acest război comercial, efectele urmând să se vadă în principal în scăderea vânzărilor. Pe ansamblu, întreaga economie românească va fi afectată, măcar din perspectiva importurilor care vor deveni mai scumpe – marile companii de transport internaţional estimează, deja, o creştere a tarifelor cu 15-20% urmare a războiului valutar declanşat de Trump. Iar dacă transportul va deveni mai scump, o vom simţi cu vârf şi îndesat într-o economie în care suntem dependenţi de importuri în mai toate domeniile, de la produsele alimentare, la imbrăcăminte, încălţăminte, maşini, utilaje, electrice şi electronice, subliniază Negrescu.

Strategie de susţinere a capitalului autohton

Economistul spune că, în aceste condiţii, România are nevoie, în primul rând, de o strategie de susţinere a capitalului autohton, a lanţurilor economice, a consumului intern – soluţie care va oferi „o reducere a expunerii la criza internaţională”.



„Ideea de a oferi ajutoare financiare este una cel puţin SF, în condiţiile deficitului bugetar uriaş cu care se confruntă România, astfel că anunţurile autorităţilor privind susţinerea unor programe de suport pentru firmele afectate trebuie privite cu rezerve”, susţine Negrescu.



Analistul economic afirmă că România are nevoie de un pachet de legi investiţionale care să favorizeze capitalul autohton şi să atragă investitorii străini, de la facilităţi fiscale asociate dezvoltării investiţiilor greenfield, la parcuri industriale cu costuri fiscale zero, la reduceri de taxe pe muncă şi pe profitul reinvestit.



„Din păcate, dincolo de vorbe, noi facem exact pe dos. În cel mai prost moment cu putinţă, când pieţele sunt bulversate de războiul comercial declanşat de Donald Trump, România alege să introducă astăzi o taxă pe construcţiile speciale, o taxă pe stâlp unică la nivel mondial care vine să îi sancţioneze, să îi taxeze pe cei care construiesc ceva în această ţară. Dincolo de vădita discriminare a capitalului (firmele de stat plătesc 0,25, cele private 0,5), taxa în sine vine să alunge practic investiiţiile străine, să inhibe dezvoltarea capitalului autohton. Puneţi la pachet şi taxa pe cifra de afaceri a companiilor cu un business de peste 50 de milioane de euro, de asemenea unică la nivel european, şi veţi avea tabloul unei politici anti-investiţionale, nicidecum faborabilă investitorilor”, declară Adrian Negrescu.



În opinia acestuia, pentru atragerea investitorilor această criză trebuie folosită „ca o oportunitate”.



„Trebuie să venim cu facilităţi fiscale, cu un Cod Fiscal bătut în cuie, în condiţiile în care investitorii sunt şi aşa bulversaţi de ceea ce urmează – ministrul Finanţelor promite o reformă fiscală de la 1 iulie, despre care nimeni nu ştie nimic. Vor fi noi creşteri de taxe? Şi mai avem nevoie de un lucru esenţial – de creşterea ofertei investiţionale pentru fondurile de investiţii. Dacă tot avem o gaură financiară tot mai mare, hai să aducem pe Bursa de Valori Bucureşti cât mai multe companii publice, să atragem astfel investitorii interesaţi de perspectivele economiei româneşti, să atragem fondurile de investiţii, să clădim oferte investiţionale care să permită companiilor româneşti să aibă acces la capital ieftin şi susţinere în investiţiile pe termen mediu şi lung”, mai afirmă Adrian Negrescu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, în şedinţa de Guvern, că Executivul va proteja companiile româneşti, cu toate resursele disponibile, de efectele noului război comercial al tarifelor vamale, între America şi Europa şi că pregăteşte măsuri de sprijin pentru toate industriile afectate prin scheme de ajutor de stat cât mai eficiente.

Donald Trump a lansat o ofensivă comercială anunţând tarife vamale foarte mari, în special împotriva Asiei şi a Uniunii Europene, cu riscul de a sufoca economia mondială, precum şi pe cea americană.



Preşedintele american a evocat o "declaraţie de independenţă economică".



"Ţara noastră a fost jefuită, jefuită, violată şi devastată de naţiuni apropiate şi îndepărtate, aliaţi şi duşmani deopotrivă", a declarat Donald Trump, înainte de a afişa o listă a partenerilor comerciali implicaţi.