În cadrul discuțiilor, reprezentanții marilor rețele comerciale i-au transmis premierului că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare. Totuși, aceștia au precizat că, având în vedere contextul actual, se vor conforma deciziei Guvernului privind această măsură.

Promovarea produselor românești

O altă temă abordată a fost promovarea produselor românești atât în magazinele interne, cât și pe piețele externe. Retailerii și-au arătat deschiderea de a contribui la exportul producătorilor români, subliniind însă necesitatea menținerii competitivității și a creșterii producției interne de alimente, se arată în comunicatul Guvernului.

Ședință crucială privind plafonarea adaosului comercial. Ilie Bolojan a convocat la discuții conducereile marilor lanțuri de magazine

Susținerea mediului de afaceri și a producătorilor locali

Premierul Bolojan a subliniat că Guvernul, în parteneriat cu mediul de afaceri, va elabora politici publice menite să susțină producătorii români. Totodată, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții derulate, pentru contribuția la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economiei naționale.

Participanți din partea Guvernului

La consultările de la Palatul Victoria au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Discuțiile de astăzi marchează un pas important în dialogul între Guvern și marile rețele comerciale, accentuând atât responsabilitatea economică a retailerilor, cât și susținerea producției locale de alimente.