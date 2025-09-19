Potrivit unor surse, Ilie Bolojan ar fi solicitat în cadrul Coaliției un răgaz de gândire până săptămâna viitoare, pentru a discuta cu retailerii și a analiza datele transmise de Consiliul Concurenței și INS.

PSD, UDMR și grupul minorităților ar susține prelungirea măsurii, iar social-democrații au transmis că, în cazul în care nu ajung la un acord cu Bolojan, vor iniția chiar ei prelungirea printr-un proiect de lege în Parlament. Conform acelorași surse, proiectul ar fi deja redactat și pregătit pentru această eventualitate.

Social-democrații argumentează că plafonarea ar trebui menținută pe întreaga durată a sezonului rece, pentru a proteja categoriile vulnerabile, avansând ca termen pentru renunțarea la măsură datele de 1 martie sau 1 aprilie anul viitor.