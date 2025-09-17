Premierul Ilie Bolojan a încercat să-și convingă partenerii de necesitatea ridicării plafonării la o serie de produse de bază începând cu 1 octombrie. Sursele citate de Realitatea Plus au precizat că social-democrații s-au opus vehement și au cerut, ca variantă de compromis, amânarea măsurii.

PSD a avut și sprijinul UDMR, al cărei lider a afirmat că este nevoie și de măsuri de protecție socială pentru cei deja afectați de primul val de măsuri de austeritate. ”Românii s-au săturat doar de tăieri. Este nevoie de plafonare. Noi o susținem”, ar fi afirmat Kelemen Hunor, potrivit surselor Realitatea Plus.

În acest context, o decizie finală a fost amânată pentru săptămâna viitoare, după ce liderii PNL au cerut timp suplimentar de analiză.

Un moment extrem de tensionat a fost legat de criticile aduse purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene-Dogioiu. Nemulțumirea lui Sorin Grindeanu a fost legată de faptul că aceasta a anunțat, chiar în timpul ședinței, că s-ar fi ajuns la un acord privind eliminarea plafonării adaosului comercial.

În acest context, liderul social-democrat a afirmat: „Să fie ultima dată când i se permite unui purtător de cuvânt să mintă public. E vorba de Dogioiu. Dacă mai face o dată asta, pleacă. Nu permit unui purtător de cuvânt să discute despre partide și coaliții.”

Grindeanu a lansat acuzații și la adresa liderului USR, Dominic Fritz, tot pe motiv că ar fi transmis mesaje false privind discuțiile din cadrul ședinței: „Cum poate să vorbească despre ce s-a discutat în Coaliție, din moment ce nu a fost prezent la ședință.”

La finalul ședinței, premierul Ilie Bolojan a sfidat din nou presa, refuzând să se oprească pentru a răspunde întrebărilor, pe motiv că "nu dă declarații pe hol".