Social-democrații susțin că renunțarea la plafonarea adaosului comercial ar duce la scumpiri de cel puțin 20% la alimentele de bază și promit să blocheze măsura în Parlament, dacă Guvernul nu o prelungește. "Iată cifrele care arată că intenția PNL și USR de a opri plafonarea adaosului la alimente ar fi devastatoare pentru milioane de români!

Potrivit datelor oficiale de la INS, după doi ani de la introducerea plafonării, prețul mediu la franzelă este mai mic cu 16%, brânza este mai ieftină cu 17%, zahărul cu 33%, untul cu 15%, făina cu 36%, mălaiul cu 34%, carnea de porc cu circa 10%, iar legumele cu procente cuprinse între 2% și 35%.

Este limpede că dacă s-ar scoate plafonul, prețurile ar crește cel puțin la nivelul de acum doi ani, la care trebuie să adăugăm scumpirea energiei, majorarea accizelor la carburanți și creșterea TVA!

Alimentele de bază s-ar scumpi peste noapte cu cel puțin 20%! Impactul ar fi catastrofal!", este mesajul transmis, miercuri, pe Facebook de fostul ministru al Muncii, Marius Budăi

Social-democratul le cere, astfel, lui Ilie Bolojan și colegilor din coaliție să renunțe la această idee, argumentând că măsura aflată încă în vigoare nu a distorsionat piața, ci a menținut prețurile accesibile pentru milioane de români. "Domnule Bolojan, opriți-vă din această nebunie! Stimați colegi de coaliție, nu aveți niciun motiv să scoateți plafonarea! Nu este nicio distorsiune în piață! Nu am avut penurie, nu au plecat comercianții, producția a crescut, iar marii retaileri au obținut profituri în ultimul an! Unde este distorsiunea?