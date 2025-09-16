"Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 alimente de bază! Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine", a transmis, marți, Marius Budăi, într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că PSD nu va permite creșterea prețurilor la alimente.

"Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri. Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români. Și le mai spun ceva: PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea", a mai spus Budăi.

Fostul ministru al Muncii nu este singurul social-democrat care iese public cu declarații pe marginea acestui subiect. Chiar liderul interimar al formațiunii politice, Sorin Grindeanu, a transmis recent un mesaj tranșant în acest sens partenerilor de Coaliție.

"Renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi!”, a declarat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Lista alimentelor pentru care am putea plăti mai mult din toamnă

Specialiștii avertizează că dacă dispare plafonarea prețurilor alimentelor de bază, scumpirile vor fi inevitabile.

Lista alimentelor pentru care va dispare plafonarea de la octombrie:

- pâinea albă simplă (între 300 și 500 grame)

- laptele de consum cu 1,5% grăsime (excluzând varianta UHT)

- telemeaua vrac

- iaurtul simplu cu 3,5% grăsime (maxim 200 grame)

- făina albă de grâu până la 1 kg

- mălaiul

- ouă

- uleiul de floarea-soarelui până la 2 litri

- carnea proaspătă de pui și porc (inclusiv pulpe și aripi)

- legumele de sezon (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)

- fructele precum mere, prune, pere și struguri

- cartofii albi

- zahărul alb tos

- smântâna cu 12% grăsime

- untul până la 250 grame

- magiunul