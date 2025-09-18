"Declarațiile mele nu au făcut excepție – fără a avea mandat. Nu intenționez să intru în niciun fel de dispută cu lideri politici și nu intenționez să îmi cer scuze pentru nimic,” a declarat Dogioiu.
Reacția vine după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grideanu, i-ar fi atras atenția lui Ilie Bolojan, în ședința de miercuri a Coaliției, că este deranjat de declarațiile Ioanei Ene Dogioiu și ar fi solicitat să fie demisă, dacă va continua în acesta fel.
În replică, Dogioiu a precizat că stenogramele ședințelor de Guvern sunt documente clasificate și că orice decizie oficială va fi comunicată în mod transparent.
Anterior, fostul ministru PSD al Finanțelor, deputatul Adrian Câciu, a acuzat-o pe purtătoare de cuvânt că a depășit atribuțiile postului și a cerut public scuze din partea acesteia
Dogioiu nu-și cere scuze în scandalul legat de adaosul comercial: Un purtător de cuvânt nu vorbește niciodată fără a avea mandat
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reacționat în urma criticilor lansate de o serie de lideri politici, care i-au solicitat să-și ceară scuze pentru declarațiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente. Într-o declarație făcută la Palatul Victoria, Dogioiu a precizat că toate intervențiile sale publice sunt făcute în baza unui mandat clar din partea premierului Ilie Bolojan și că nu exprimă opinii personale.
"Declarațiile mele nu au făcut excepție – fără a avea mandat. Nu intenționez să intru în niciun fel de dispută cu lideri politici și nu intenționez să îmi cer scuze pentru nimic,” a declarat Dogioiu.