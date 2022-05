UPDATE 9:00 - Rușii au bombardat școala din Bilohorivka, regiunea Lugansk, unde se adăposteau toți locuitorii satului. Erau aproximativ 90 de oameni. Deocamdată doar 30 de persoane au fost scoase de sub dărâmături, a anunțat șeful administrației militare Serghei Haidai, care spune că este posibil ca 60 de persoane să fi fost ucise, potrivit Nexta.

Serhiy Haidai, head of the regional military administration reports that as a result of the airstrike on a school in #Bilohorivka probably 60 people have been killed. pic.twitter.com/LARzLfZThY — NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2022

În primele ore ale dimineții de duminică, raiduri aeriene au fost semnalate în toate zonele din Ucraina, potrivit Kyiv Independent. Alarma aeriană s-a auzit în Kiev, Donețk, Lugansk, Cernihiv, Jitomir, Odesa, Liov și în Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Rivne, Ternopil.

În ultimele 24 de ore, Odesa și Harkov au fost lovite puternic de mai multe rachete de croazieră ale rușilor. Pe Insula Șerpilor se țin lupte grele între ambele părți. Ucrainenii ripostează dur cu o zi înainte ca rușii să își anunțe „presupusa” victorie. De astăzi și până mâine, 9 mai, oficialii ucraineni le-au cerut cetățenilor să se adăpostească la loc sigur.

Rușii au atacat cu rachete de croazieră muzee în Harkov și Odesa.

The moment of the rocket flight over the Cherkasy region. pic.twitter.com/ETnXuHELe6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 7, 2022

A missile presumaby fired from the sea, was shot down by our air defense in Odesa. pic.twitter.com/V367RgVZrk — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 7, 2022

Proiectilele au o precizie uimitoare, care cu greu pot rata ținta, însă acestea au lovit chiar în instituțiile de cultură. Zelenski a spus că nici măcar un terorist nu ar putea comanda așa ceva. Președintele Ucrainei a anunțat că peste 200 de monumente culturale, instituții culturale au fost distruse de bombele rusești.

Lupte grele se dau și pe Insula Șerpilor și în apropiere. Drept răspuns pentru asaltul asupra Odesei, ucrainenii au atacat căile feroviare din estul Ucrainei care fac legătura cu Rusia pe unde invadatorii trimit echipamente militare.

1/2 In response for Lviv and Odesa. The Ukrainian Armed Forces attacked the Yasinovataya railway station in the territory of the so-called DNR. pic.twitter.com/7pQGihhJVZ — Alan Abdo (@AlanAbdo13) May 7, 2022

Ucrainenii ripostează dur cu echipamentele primite din partea Occidentului. Cu rachetele americane antitanc Javelin, soldații reușesc să distrugă și cele mai avansate tancuri ale rușilor.

Și o școală din Lugansk a fost bombardată. Acolo se adăposteau aproape 100 de persoane. Cel puțin 6 civili au murit printre care și doi copii, toți prinși sub dărămături. Alte zeci de persoane sunt rănite. Aici era ultimul buncăr rămas al comunității care se afla sub ocupație rusească de câteva săptămâni.

În Mariupol, toți civilii care se adăposteau în combinatul Azovstal au fost salvați. Peste 300 de femei, copii și bătrâni au fost duși în siguranță de către cei de la ONU și Crucea Roșie în prezența militarilor ucraineni.

Duminică, Zelenski participă la o nouă reuniune consacrată războiului din Ucraina cu liderii marilor puteri din grupul G7 - Germania, Canada, SUA, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia.

Marea Britanie a anunțat că va oferi sprijin militar Ucrainei în valoare de 1,3 miliarde de lire sterline.