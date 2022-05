Pușcașii marini au transmis un nou mesaj duminică din subteranele Azovstal, ultima rezistență di nMariupol.

În prezent mai sunt aproximativ 1.000 de militari ucraineni, dintre care mulți sunt răniți, în stare foarte gravă.

Comandantul Brigăzii 36 de Puşcaşi Marini ai Forţelor armate ucrainene, Serghei Volyn, a lansat un nou apel la ajutor la câteva ore după evacuarea ultimilor civili din combinat. Acesta a declarat că oamenii săi nu mai pot spera decât la un miracol, „că o putere superioară va găsi o cale să ne salveze!”.

#Azovstal. Major Serhii Volyna, Commander of 36th 🇺🇦 Marine Brigade says: «The price of last evacuation is three killed and six wounded soldiers. #Mariupol garrison did everything possible to save civilians». #SaveMariupol pic.twitter.com/xM7EVYKpIq