Problemele logistice cu care se confruntă forţele ruse în sudul Ucrainei s-au acutizat după avarierea la 8 octombrie a podului peste strâmtoarea Kerci, ce leagă peninsula Crimeea (anexată ilegal de Moscova în 2014) de teritoriul rus. Podul are un rol-cheie în aprovizionarea trupelor ruse, se reamintește în analiza zilnică a informațiilor despre situația de pe frontul din Ucraina făcută de serviciile secrete britanice.

Forţele ruse din sudul Ucrainei îşi intensifică, se pare, fluxul logistic de aprovizionare prin Mariupol, oraş-port la Marea Azov, în încercarea de a compensa capacitatea redusă de transport a podului, parţial avariat.

Podul Kerci este deschis pentru o parte din trafic. O coadă mare de camioane de marfă s-a format în apropierea punctului de trecere. Forțele rusești care operează în sudul Ucrainei probabil că amplifică fluxul de aprovizionare logistică prin Mariupol în încercarea de a compensa capacitatea redusă a podului Kerci.

„În condiţii de tensiune pentru prezenţa rusă în Herson, pe fondul deteriorării liniilor de aprovizionare prin Crimeea, linia terestră de comunicaţii prin regiunea Zaporojie (sud) devine din ce în ce mai importantă pentru sustenabilitatea ocupaţiei ruse”, mai precizează Ministerul britanic al Apărării în buletinul zilnic.

Orașul Melitopol este un punct de joncțiune al rutelor de aprovizionare și găzduiește o prezență aviatică rusă majoră.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/v6cysXlU8a



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A6ZA7s5Saf