Marți, contul X (fostul Twitter) @Israel, contul oficial al statului Israel, a publicat o înregistrare video a postului de știri i24NEWS în care una dintre jurnalistele sale descrie situația critică din acest kibuț descoperită în timpul unei vizite organizate pentru presă, sub protecția armatei israeliene, relatează HotNews.ro.

„40 de bebeluși uciși”, spune mesajul din partea de sus a videoclipului.

„Nimeni [dintre soldații care au intrat în Kfar Aza după ce acesta a fost preluat de armata israeliană] nu s-ar fi putut aștepta [la o asemenea priveliște morbidă]”, spune jurnalista într-o altă înregistrare video publicată pe site-ul postului.

Aceasta menționează „ororile [pe care le aude în relatarea] acestor soldați [...] cel puțin 40 de copii au fost îngropați”.

BABIES!



At least 40 babies have been found murdered by Hamas in Kfar Aza, southern Israel.



They were - BEHEADED !!!



I don’t have the words for this singular monstrous act of evil …

IndiaWithIsrael#IsraelFightsTerror #HamasMassacre #IsraelPalestineConflict #Gaza #Kingston… pic.twitter.com/Qih9pUeTPY