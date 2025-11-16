UPDARTE 8:30 - Partizanii pro-ucraineni au sabotat echipamente feroviare în regiunea ocupată Zaporujie

Un nod de relee a fost incendiat după o presupusă operațiune de sabotaj realizată de partizanii pro-ucraineni, Atesh.

Operațiunea de sabotaj s-a produs la doar 50 de kiloemtri de linia frontului și „a oprit instantaneu mișcarea trenurilor militare ale ocupanților”, a scris grupul.

Având în vedere că linia ferată avariată se află atât de aproape de front, forțele ucrainene au putut să țintească trenurile blocate cu „lovituri precise de rachete și artilerie”.

Infrastructura feroviară deteriorată a perturbat temporar și logistica rusă, a raportat grupul, interferând cu livrările de provizii către trupele ruse ocupante din regiunile Herson și Zaporojie.

UPDATE 8:00 - Volodimir Zelenski a solicitat, sâmbătă, sprijin sporit din partea aliaților Ucrainei pentru a salva vieți, subliniind nevoia de sisteme de apărare aeriană, capacități de protecție consolidate și o determinare mai mare din partea partenerilor. Solicitarea vine în contextul atacurilor rusești care au lovit clădiri rezidențiale vineri la Kiev, bilanțul fiind revizuit după decesul unei femei în vârstă internate în spital.

„Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieţi: mai multe sisteme de apărare aeriană, capacităţi de protecţie consolidate şi o mai mare determinare din partea partenerilor noştri”, a scris președintele Zelenski pe o rețea de socializare.

Printre victime se numără Nataliia Khodemnciuk, soția unui tehnician de la centrala nucleară de la Cernobîl, care a murit în urma catastrofei din 1986. „Aproape 40 de ani mai târziu, Nataliia a fost ucisă într-o nouă tragedie, provocată din nou de Kremlin”, a subliniat el. Alte victime sunt un cuplu de septuagenari și o persoană de 62 de ani.

În paralel, armata ucraineană a anunțat că a atacat o rafinărie rusă din regiunea Riazan, lângă Moscova, în cadrul eforturilor de a reduce capacitatea inamicului de a lansa rachete și bombe.