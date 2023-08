UPDATE 7:30 - New York Times: Dmitri Peskov afirmă că Rusia nu urmărește să acapareze alte teritorii ucrainene în afara celor deja anexate

New York Times a publicat un lung reportaj din Rusia, realizat de corespondentul său Roger Cohen, care conține mai multe citate ale secretarului de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. „L-am întrebat pe domnul Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, dacă Rusia dorește să dobândească mai multe teritorii ucrainene, pe lângă cele patru provincii anexate. „Nu”, a răspuns el. „Vrem doar să controlăm tot teritoriul care este scris în Constituția noastră ca fiind al nostru”, scrie autorul, citat de BBC.

UPDATE 5:15 - Ucraina înlătură simbolurile sovietice de pe monumentul Patriei Mamă din Kiev

La mai bine de 17 luni de la invadarea Ucrainei de către Rusia, simbolul Uniunii Sovietice a fost înlocuit cu stema naţională pe monumentul uriaş al Patriei Mamei din Kiev, informează dpa.

Monument "Motherland", which holds a shield with the coat of arms of Ukraine in the rays of sunset. pic.twitter.com/BakOz677tX