În ziua a 528-a de război în Ucraina, are loc o întâlnire internațională la Jeddah, în Arabia Saudită, pentru discuții legate de posibilele principii ale unui acord de pace.

Ucraina a inițiat aceste discuții, fără a invita Rusia, însă China și-a confirmat participarea în ultimul moment. Trimisul special chinez pentru afaceri euroasiatice, Li Hui, va participa la discuții alături de diplomații ucraineni și occidentali.

"China este dispusă la colaborarea cu comunitatea internațională, pentru a continua să joace un rol constructiv în promovarea unei soluții politice la criza din Ucraina", a declarat Wang Wenbin, un purtător de cuvânt al ministerului chinez.

Obiectivul reuniunii este de a se ajunge la un acord privind principiile-cheie pentru un posibil viitor acord de pace care să pună capăt războiului dus de Rusia în Ucraina.

Moscova a refuzat să participe la această întâlnire, astfel că discuțiile au fost inițiate doar între Ucraina și susținătorii săi. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că speră ca summit-ul de la Jeddah să conducă la organizarea unui "summit pentru pace" a liderilor lumii, în această toamnă, pentru a adopta principiile-cheie bazate pe formula de pace în 10 puncte a Kievului. Această formulă nu include negocieri care implică prezența trupelor ruse pe teritoriul ucrainean.

Presa internațională a remarcat faptul că cel mai important lucru care ar putea să se întâmple la acest summit este ralierea Chinei la poziția celorlalți participanți care susțin Ucraina. Acest lucru este deosebit de important, având în vedere că Beijingul a avut relații economice și diplomatice strânse cu Moscova și a refuzat să condamne invazia rusească din 24 februarie 2022.

UPDATE 1:00 - ATAC asupra Podului Crimeei. În ajunul summitului din Arabia Saudită, explozii puternice au avut loc în apropierea Podului Crimeea. Iluminatul și transportul au fost blocate. Localnicii au relatat că au fost trei explozii distincte în apropierea Podului. Rușii au intrat în alertă și au trmis și trei avoane de luptă pentru interceptarea dronelor care au lansat atacul. Cel mai probabil a fost vorba despre un atac asupra unui petrolier rus care transportă petrol din Siria în Crimeea, susține jurnalistul de investigații Bellingcat - Christo Grozev.

Indeed, the Sig oil tanker that Russian channels report was hit, was in the right place near the bridge and appears to have shuttled oil between Crimea and Syria, worked for Russian armed forces and was thus a legitimate military target. pic.twitter.com/uk8AfuTtOT