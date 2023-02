SUA sancţionează companii iraniene pentru furnizarea de drone către Rusia - Marţi, SUA au sancţionat şapte entităţi iraniene care au fabricat drone pentru ca Rusia să atace Ucraina.



Printre entităţile sancţionate se numără Design and Manufacturing of Aircraft Engines, Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry şi Shahed Aviation Industries.



Oricine face afaceri cu aceste entităţi trebuie să aibă licenţe speciale pentru a furniza bunuri şi tehnologii; licenţele pentru orice altceva decât furnizarea de alimente sau medicamente vor fi refuzate.



Pe parcursul invaziei, Rusia a început să coopereze mai strâns cu Iranul pentru a avea mai mult acces la dronele sale kamikaze, pe care le-a lansat împotriva Ucrainei.



Printre modelele utilizate de Rusia se numără tipurile Shahed 136 şi 131.



De asemenea, se pare că Rusia a încercat să obţină rachete de la Iran.



Franţa va ajuta Ucraina să achiziţioneze sisteme radar Ground Master 200 pentru apărarea aeriană

Anunţul a fost făcut de ministrul francez al apărării, Sebastien Lecornu, omologului său ucrainean, Oleksiy Reznikov, în timpul unei întâlniri la Paris, la 31 ianuarie.



GM 200, un radar cu rază medie de acţiune produs de compania franceză Thales Group, poate furniza coordonatele ameninţărilor de lansare şi de impact de la mai multe ameninţări simultane.



Lecornu a mai spus că Franţa se va asigura că Ucraina va avea suficiente rachete sol-aer Crotale şi îi va furniza Ucrainei încă 12 obuziere autopropulsate Caesar.

Medvedev: Sancţiunile occidentale au eşuat lamentabil



„Ţările inamice nu au curajul să admită că sancţiunile lor „infernale” au eşuat lamentabil”. Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe Telegram, susţinând că „ca întotdeauna, americanii fac bani cu o Europă umilită” care „rezistă şi pierde bani”.



Şeful serviciului de informaţii al apărării, Kyrylo Budanov: Aproximativ 326.000 de soldaţi ruşi luptă în prezent în Ucraina

0 Moscova: întâlnire privind controlul armelor cu ambasadorul SUA

Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, şi ambasadorul SUA în Rusia, Lynne Tracy, au discutat despre problemele legate de controlul armelor, în timpul unei întâlniri de astăzi, a informat Ministerul de Externe al Rusiei şi agenţia Tass. Cei doi diplomaţi „au discutat câteva probleme urgente privind controlul armelor”, precizează agenţia rusă.



Stoltenberg: Războiul, azi în Europa, mâine poate în Asia



Apropierea dintre Rusia şi China „Beijing observă cu atenţie ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina şi acest lucru ar putea influenţa deciziile sale viitoare: ceea ce se întâmplă astăzi în Europa s-ar putea întâmpla mâine în Asia”, a declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în timpul întâlnirii de presă cu premierul japonez Fumio Kishida. Japonia şi NATO sunt de acord că securitatea în zona transatlantică şi indo-pacifică este „interconectată” şi că războiul din Ucraina nu este o provocare „doar europeană”. „China nu este adversarul nostru, ci îşi agresează vecinii şi ameninţă Taiwanul, aşa că trebuie să înţelegem şi să facem faţă acestei provocări”, a adăugat el.