UPDATE 7:00 Atac ucrainean asupra unui terminal petrolier din Rusia: Incendiu în Krasnodar Krai

n noaptea de 2 spre 3 noiembrie, forțele ucrainene ar fi lansat un atac asupra unui terminal petrolier din portul Kavkaz, situat în regiunea Krasnodar Krai din Rusia, conform informațiilor publicate de Kyiv Independent. Atacul, desfășurat cu drone, ar fi provocat un incendiu semnificativ la instalația vizată.

Ținta a fost terminalul petrolier din portul Kavkaz, un punct strategic pentru transportul de combustibil în zona Mării Negre. Atacul ar fi fost realizat cu drone, parte dintr-o serie de lovituri ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești.