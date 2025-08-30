"Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro și Pavlograd", două orașe importante din această regiune central-estică, a declarat pe Telegram guvernatorul, îndemnând locuitorii să rămână la adăpost.

Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.





Mai la sud, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat, de asemenea, explozii și a postat pe Telegram o fotografie a unei case în flăcări în capitala regională, precum și pene de curent.

"Rușii au lovit orașul cu cel puțin trei drone", a precizat el.



Marți, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldații ruși au intrat în regiunea sa Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase avansuri încă din iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.



Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parțial, în special regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova susține că le-a anexat, și anume Donețk, Herson, Lugansk, Zaporijie și Crimeea.