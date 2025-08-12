UPDATE 16:00 - Europa a depășit SUA ca principal furnizor de ajutor militar pentru Ucraina

Europa a continuat să-și sporească ajutorul militar acordat Ucrainei, conform datelor din lunile mai și iunie, contrar Statelor Unite, care doar au vândut arme Kievului, iar ajutorul militar european se bazează acum mai degrabă pe industria sa de apărare decât pe stocurile de arme existente și care au fost diminuate de asistența oferită anterior Ucrainei, a semnalat marți Institutul german Kiel, potrivit agențiilor AFP și EFE.

UDPATE 15:30 - Preşedintele României participă miercuri la un summit al ţărilor care vor să ajute Ucraina

Anunţul a fost făcut, marţi, de către Administraţia Prezidenţială a României.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa mâine, în format de videoconferinţă, la summit-ul Coalition of the Willing”, anunţă Preşedinţia.

Reprezentanții instituției au menționat că agenda completă va fi publicată în cursul zilei de miercuri.

UPDATE 14:40 - Rusia şi Belarus vor organiza exerciţii militare comune în septembrie

Armata rusă şi cea belarusă vor organiza exerciţii strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie, a anunţat marţi Ministerul Apărării de la Minsk, relatează Reuters.

Scopul exerciţiilor este de a testa capacităţile Rusiei şi Belarusului şi de a „asigura securitatea militară a Uniunii Statale şi pregătirea acestora pentru a respinge o eventuală agresiune”, a declarat generalul-maior Valeri Revenko, citat de minister.

Uniunea Statală este o uniune şi alianţă fără frontiere între cele două foste republici sovietice vecine.

UPDATE 13:57 - Zelenski avertizează: Armata rusă nu se pregăteşte să pună capăt războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că Rusia se pregăteşte pentru „noi ofensive” în Ucraina, avertismentul său intervenind cu câteva zile înainte negocierile de pace prevăzute vineri între Vladimir Putin şi Donald Trump în Alaska.

UPDATE 12:00 - Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei

Armata rusă a lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, la est de oraşul minier Dobropillia, într-o acţiune care, potrivit bloggerilor militari ucraineni şi ruşi, ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu va fi contracarată, relatează Reuters.

Bloggul militar ucrainean DeepState, care publică hărţi cu situaţia din teren, a arătat marţi că forţele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind o distanţă de până la 10 kilometri ca parte a ofensivei lor pentru a prelua controlul total asupra regiunii Doneţk din Ucraina.

Potrivit DeepState, forţele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secţiune a frontului asociată cu cele două oraşe ucrainene Pokrovsk şi Kostiantinivka.

Ofensiva rusă vine cu câteva zile înaintea summitului dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin, organizat vineri în Alaska, unde se aşteaptă să fie disuctat un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

UPDATE 10:00 -Ucraina înregistrează mici câştiguri teritoriale în regiunea Sumî

Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, a anunţat armata Kievului. Potrivit reprezentanților forțelor ucrainene, aceste victorii se adaugă la alte recente câştiguri teritoriale mici de-a lungul liniei frontului cu Rusia, înaintea summitului programat vineri în Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin care se va concentra asupra unui acord de pace în Ucraina, relatează Reuters.

UPDATE 9:20 - Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană, cu excepţia Ungariei, afirmă într-o declaraţie comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor şi că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene şi europene, relatează Reuters.

„Negocieri semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor”, au afirmat liderii europeani, care adaugă: „Împărtăşim convingerea că o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi ale Europei”.

Declaraţia, care a fost convenită luni seara târziu şi publicată marţi, a fost aprobată de liderii tuturor ţărilor membre ale UE, cu excepţia Ungariei.

UPDATE 09:00 - Ministrul de externe al Ungariei s-a consultat cu vicepremierul rus pe tema viitorului summit Putin-Trump şi a criticat poziţia Uniunii Europene

Ministrul afacerilor Externe şi al comerţului exterior din Ungaria, Péter Szijjártó, a avut, luni, o convorbire telefonică cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov care s-a concentrat pe întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează MTI.

„Astăzi după-masă, în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov, am trecut în revistă contextul politic internaţional dinaintea summit-ului” - a transmis Péter Szijjártó într-o postare pe Facebook.

Șeful diplomației maghiare a adăugat că „am reafirmat poziţia Ungariei, conform căreia războiul din Ucraina poate fi rezolvat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor; iar soluţia poate fi oferită cu cea mai mare probabilitate de un acord între Statele Unite şi Rusia. Prin urmare, Ungaria salută şi aşteaptă cu mare interes întâlnirea dintre preşedintele american şi cel rus”.

„Am susţinut întotdeauna încetarea focului, negocierile de pace şi menţinerea canalelor diplomatice deschise, chiar şi atunci când, din această cauză, am devenit ţinta unor atacuri josnice din partea liderilor politici europeni şi americani anteriori” – a punctat ministrul maghiar. Péter Szijjártó a calificat drept regretabil faptul că, după cum susţine el, „politicienii belicoşi ai Uniunii Europene încearcă să se folosească de fiecare zi rămasă până vineri pentru a submina calea către pace şi a preveni ca întâlnirea dintre preşedinţii Trump şi Putin să fie un succes.

Interesul Ungariei este ca summit-ul să fie un succes; în consecinţă îi vom acorda tot sprijinul necesar şi ne vom mobiliza toate forţele pentru a împiedica eforturile Bruxelles-ului de a împiedica sau îngreuna organizarea summit-ului”, a conchis Péter Szijjártó.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Nu există niciun semn că rușii au primit semnale pentru a se pregăti pentru situația postbelică. Dimpotrivă, își mișcă trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive”, a afirmat Volodimir Zelenski.