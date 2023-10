Israelul susține că racheta a fost lansată de Jihadul Islamic, dar lumea arabă dă vina pe Israel. Întâlnirea liderilor arabi cu Joe Biden a fost anulată.

În textul publicat de Armata Israeliană și care însoțește videoclipul (preluat) se precizează că este vorba de imagini needitate, și că ora exploziei ar fi fost 18.59, aceeași la care s-ar fi produs și cea de la spitalul din Gaza City. Autenticitatea filmării, care a fost publicată mai întâi de Al Jazeera, televiziunea finanțată de guvernul din Qatar (care susține Hamas), este confirmată din surse independente, care au geolocalizat imaginea clădirii care arde după a doua explozie de la sol ca fiind Spitalul Baptist Al-Ahli Arabi din centrul Gaza City.

Ciudățenia incidentului constă în faptul că racheta detonează limitat mai întâi în aer, fie din cauza defecțiunii motorului, fie ca urmare a unei interceptări antiaeriene, iar apoi au loc la sol două explozii, una mai limitată și mai apropiată de locul lansării, iar a doua, mai puternică, la spital, probabil la impactul focosului.

O altă filmare, ce pare făcută de pe o cameră de supraveghere aflată pe teritoriul israelian, chiar la nord de Gaza, și care a fost publicată de presa israeliană, arată că un întreg baraj de rachete este lansat din Gaza, cu câteva secunde înainte de puternica explozie de la spital.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap

Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile. pic.twitter.com/PdNCbks02r