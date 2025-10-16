Zeci de profesori au protestat din nou în fața Ministerului Educației, în speranța că de această dată vor fi auziți de ministrul care a închis ochii la cerințele acestora. Timp de aproape doi ore oamenii au cerut dreptate și respect.

”Cerem în continuare o explicație foarte clară ministrului Educației în ceea ce privește diminuarea sporului de neurofizic, dar și în ceea ce privește diminuarea veniturilor. Au venit fluturații pe luna septembrie și am avut dreptate și tot impactul negativ pe care îl avem în aplicarea legii 141 se resfrânge în mod special asupra elevilor”, a spus un reprezentant al FSLI, pentru Realitatea PLUS.

Un alt sindicalist s-a declarat nemulțumit de faptul că ”s-au primit salariile pe data de 14 octombrie, colegii noștri au observat acum realele tăieri care au avut loc în învățământ. Orele suplimentare plătite atât de prost încât nu acoperă nici plata unui necalificat”.

”Ne confruntăm cu indiferența Ministerului Educației, ne confruntăm cu subfinanțarea instituției, sistemului, reducerea locurilor de muncă la nivel național”, a mai spus un profesor.