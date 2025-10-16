"Protestăm împotriva măsurilor guvernamentale care amenință calitatea învățământului și stabilitatea locurilor de muncă", au scris sindicaliștii, pe Facebook.

Protestatarii afișează mesaje precum: "Educația, prioritatea națională... la tăieri", "Veniturile cadrelor didactice au scăzut din nou. Domnule ministru, când plecați?".

La protest participă membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației Sindicatelor din Educației 'Spiru Haret'.

Cele două federații sindicale susțineau, marți, că reprezentanții Ministerului Educației dezinformează, precizând că nu operează în programul de salarizare EduSAL pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale și nu li s-a comunicat raportul Curții de Conturi privind modificarea stabilirii sporului de suprasolicitare neuropsihică.

MEC transmisese că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul 'unitar' al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi din acest an.

Cele două federații au solicitat, ulterior, printr-o adresă comună transmisă ministrului Educației și Cercetării, să se precizeze care este temeiul legal în baza căruia, începând cu drepturile aferente lunii septembrie, se înregistrează diminuarea salariilor pentru majoritatea cadrelor didactice.

"Prin comunicatul de presă postat astăzi pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării - unde se afirmă că "federațiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus" - ministerul dezinformează întrucât: federațiile sindicale nu operează în programul de salarizare EduSAL pentru a putea verifica algoritmul de calcul al drepturilor salariale; federațiilor sindicale nu li s-a comunicat raportul Curții de Conturi a României; funcționarii publici din minister responsabili de salarizare refuză să răspundă apelurilor noastre; federațiile sindicale au solicitat în data de 13.10.2025, prin adresa comună nr. 224/895/13.10.2025, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, comunicarea, în copie, a Raportului de control al Curții de Conturi, elaborat în urma controlului derulat la Ministerul Educației și Cercetării în cursul acestui an și încheiat recent", afirmau sindicaliștii într-un comunicat remis presei.