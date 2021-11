Întrebat dacă propunerea finală a PNL pentru postul de premier va fi acceptată de PSD, prim-vicepreședintele Rareș Bogdan a declarat că speră „să aibă înțelepciunea să-l accepte pe Nicolae Ciucă pentru următoarele 18 luni”.

Bogdan a explicat că PNL l-a ales pe Nicolae Ciucă pentu șefia guvernului de coaliție „din multiple motive ce ţin de rigurozitate, cunoaşterea statului român, de momentul actual şi datorită capacităţii sale manageriale pe care a reuşit să şi-o demonstreze ca Şef de stat Major al Armatei Române”.

Rareş Bogdan a mai precizat că următoarele zile sunt de finalizare a negocierilor, iar la ora 16:00 este programată întâlnirea cu PSD, la care va participa şi Nicolae Ciucă, și unde va fi discutată și împărţirea ministerelor.

„Trebuie să grăbim încheierea capitolelor Finanțe, Justiție și imediat să trecem la Apărare, ministere avizatoare, economice, sociale.

Sunt absolut convins că putem sa construim un guvern puternic. România nu mai are timp cu noi. E obligatoriu ca in următoarele 4 zile. Probabil marți cu președintele (să meargă cu noua formulă a guvernului la Cotroceni, la consultări - n.red.).

Din acest moment intram in linie dreapta pe PNRR, avem o multime de lucruri pe care trebuie sa le realizam. Vom cădea de acord si pe creșterea pensiilor, vom păstra cota unica, e linie roșie pentru PNL, si vom creste procentul de alocare pentru investitii. Daca vrei bani pentru pensii trebuie sa sprijini investițiile”, a mai declarat Rareș Bogdan, după ce a anunțat, alături de Gheorghe Flutur, desemnarea oficială a lui Nicolae Ciucă pentru postul de premier în viitorul guvern format PNL-PSD- UDMR.

Întrebat dacă prin această desemnare, Florin Cîțu a pierdut, Rareș Bogdan a declarat că „noaptea întotdeauna este un sfetnic bun. A fost o discuție absolut firească, cu toate opțiunile pe masă. Florin Cîțu a spus ieri că orice membru al PNL poate fi premier. Am convenit împreună că Nicolae Ciucă e cea mai bună soluție. Florin Cîțu în nici un caz nu a pierdut, e în continuare președintele partidului, suntem în spatele său. Florin Cîțu e la fel de puternic ca până acum. Suntem convinși că PSD îl va accepta pe Nicolae Ciucă”.