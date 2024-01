Rareș Bogdan a făcut declarații suprinzătoare în emisiunea „Lupta pentru România”. Politicianul a declarat că Partidul Național Liberal este foarte unit, că Nicolae Ciucă va ajunge la Cotroceni, și PNL va înregistra un succes surprinzător la alegerile europarlamentare. Ba mai mult, Rareș Bogdan a trimis săgeți ascuțite asupra PSD și spune că spre deosebire de social-democrați, liberalii știu să guverneze alături de alti politicieni.

"Noi stăm în spatele liderului nostru, Nicolae Ciuca, o să-l ducem spre Cotroceni. O să avem un scor excepțional la alegerile europarlamentare și vom fi marea surpriză a acestor alegeri europarlamentare, spre deosebire de ce ne cântă unii sau alții prin presă, pentru că capacitatea PNL de mobilizare și experiența pe care o are acest partid, plus realizările aleșilor locali și aleșilor județeni, plus realizările la nivel central și capacitatea noastră de comunicare, este suficient de mare pentru a arăta românilor de ce PNL este partidul garant al păstrării drumului pro-european, de ce fără PNL există dubii asupra parteneriatului nord-atlantic și parteneriatul corect, asumat, cu argumente și cu respectarea drepturilor cu Uniunea Europeană, și de ce Partidul Național Liberal se va afla la putere. Singura diferență între noi și PSD, sau multe diferențe sunt între noi și PSD, dar marea diferență este că noi putem guverna și cu alții.", a spus Rareș Bogdan.