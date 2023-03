„Când am intrat în politică, nu credeam că sunt atât de mulţi cretini. Sunt foarte mulţi şi mulţi care nu au nicio legătură cu interesul naţional al României. Eu când am intrat în politică am fost abolut convins că am influenţat cât am putut de la pupitrul meu şi am zis că trebuie să mă implic. Eu când am spus că vreau să desfiinţez pensiile speciale şi le-am spus colegilor că suntem obligaţi, ca în 30 de zile, să desfiinţăm, am spus-o cu tot sufletul, fiind absolut convins că vor scrie o lege inteligentă, încât oricând ar veni doamna Renate Weber sau CCR, să nu poată anula această lege”, a declarat Rareş Bogdan.

„Îmi doresc foarte mult să văd proiectul cu care domnul Budăi trebuia să vină în decembrie. În data de 28 ianuarie 2020, la 56 de zile de la preluarea guvernării de către PNL, am reuşit să trecem prin Parlament o lege de tăiere a pensiilor speciale. Ea a fost atacată de doamna Weber, a fost făcută sesizare la CCR, a venit Covidul. S-a dat răspuns la această lege, undeva prin mai, şi a fost desfiinţată practic. A fost declarată neconstituţională (...) Acum, Ministerul Muncii trebuie să vină cu o lege clară. Eu vreau să cred că se va face, am rămas ultimul optimist”, a precizat Rareş Bogdan.