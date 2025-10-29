Autorii estimează - pentru prima dată - numărul morţilor provocate în mod direct de căldură în ultimii ani.

În medie, 546.000 de decese pe an au fost cauzate de căldură în perioada 2012-2021 - în principal în Africa, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud - în contextul în care episoadele de caniculă se accentuează din cauza încălzirii globale.

Acest număr depăşeşte cu peste jumătate - 63% - nivelul înregistrat în anii '90.

Această creştere este legată puternic de creşterea populaţiei mondiale.

Însă, dacă nu ţinem cont de ea, mortalitatea legată de căldură creşte cu aproape un sfert (23%).

”Bebeluşii în vârstă de mai puţin de un an şi persoanele în vârstă de peste 65 de ani - grupurile de vârstă cele mai vulnerabile - au suferit în 2024 un număr nemaivăzut de zile de caniculă”, subliniază cercetărorii citați de news.ro.

O căldură excesivă poate antrena tulburări renale, boli cardiovasculare şi respiratorii, insuficienţe ale unor organe, iar uneori moartea.

Consecinţele căldurii pot fi şi mai insidioase, se arată în raport.

Ea descurajează activitatea fizică şi dăunează somnului - două componente esenţiale ale sănătăţii fizice şi mentale.

Altă concluzie mare a raportului este că povara tot mai considerabilă a poluării aerului asupra sănătăţii este accentuată şi ea de încălzirea globală şi este cauzată, la fel ca aceasta, de energii fosile - cărbune, gaze naturale, ş.a.m.d. -, şi a depăşit un nou record în 2024.

Autorii estimează că poluarea atmosferică legată de energiile fosile a cauzat peste 2,5 milioane de morţi în 2022.

Tendinţa este însă în scădere, mulţumită declinului folosirii cărbunelui în ţările dezvoltate.

Noutatea acestei ediţii este că autorii au estimat numărul de morţi cauzate în mod specific de poluarea legată de incendiile de pădure, un fenomen tot mai frecvent, din cauza episoadelor de caniculă şi secetă.

Încălzirea globală accentuează fenomenele meteorologice ”extreme” - secetă, furtuni, inundaţii -, care s-au soldat cu cel puţin 16.000 de morţi în 2024, potrivit acestui raport.

Acest număr reflectă foarte puţin efectele profunde ale acestor fenomene asupra sănătăţii omului.

Ele pot fi dezastruoase pentru producţia agricolă, punând în pericol alimentaţia multor oameni.

Accelerarea episoadelor de secetă şi caniculă a ameninţat securitatea alimentară a 123,4 milioane de persoane în 2023, potrivit raportului.