„Akhmat, Eli and Adam sunt gata să-și demonstreze calitățile în zona operațiunii speciale. Și nu glumesc. A venit timpul să strălucească într-o bătălie adevărată, și aceasta este dorința lor, pe care nu pot decât să o salut”, anunță liderul cecen Kadîrov într-o postare pe Telegram, publicată pe Twitter.

Three sons of Ramzan Kadyrov will soon go to the special operation zone🤦🏻 He noted that Akhmat, Eli and Adam are 16, 15 and 14🥵 years old respectively, and their military training began “almost from an early age.”🤦🏻 🇺🇦Ukraine Online https://t.co/UHfvdNPPoa pic.twitter.com/Ayzaid14CG

„În curând, ei vor pleca în prima linie şi se vor afla în zonele cele mai dificile ale liniei de contact” în Ucraina, mai susține Ramzan Kadîrov.

Liderul Ceceniei a publicat și un scurt videoclip în care cei trei fii ai săi, de 14,15 și 16 ani se antrenează pe un câmp de exerciții și de trageri.

Ramzan Kadyrov claims he\"s sending three of his sons (aged 14, 15 & 16) to fight in Ukraine



"Akhmat, Eli and Adam are ready to show their skills in the zone of the special military op. I\"m not joking. The time has come to prove themselves in battle, and I welcome their ambition" pic.twitter.com/VNrQ5KoPtr