Vechiul Testament a fost tradus din limba ebraica in limba greaca de 70 de intelepti, din porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului. Potrivit Traditiei, printre acestia s-a numarat si Sfantul si Dreptul Simeon. In momentul in care a ajuns la textul din Isaia 7,14: "Iata fecioara va lua in pantece si va naste fiu“, a inlocuit cuvantul "fecioara" cu "femeie", gandind ca nu este posibil ca o fecioara sa nasca. Pentru necredinta sa, Dumnezeu i-a fagaduit ca nu o sa moara pana nu va vedea pe Mesia nascut din Fecioara (Luca 2, 25-26). La 40 de zile de la nasterea lui Hristos, se implineste fagaduinta facuta de Dumnezeu, caci Sfantul si Dreptul Simeon, indemnat de Duhul Sfant, va lua in brate pe Cel nascut din Fecioara si va spune: "Acum slobozeste pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace, ca vazura ochii mei mantuirea Ta". "Acum slobozeste" inseamna acum am inteles ca s-a implinit ceea ce s-a fagaduit. Aceasta rugaciune "Acum slobozeste", este rostita de noi, la fiecare slujba a Vecerniei, adica la inceputul unei zile liturgice.