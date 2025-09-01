Raluca Turcan a pierdut funcția de vicepreședinte al Deputaților. Gafele celebre ale fostului ministru al Culturii

Raluca Turcan a pierdut funcția de vicepreședinte al Deputaților
Raluca Turcan a pierdut funcția de vicepreședinte al Deputaților

Raluca Turcan a pierdut funcția de vicepreședinte la Camera Deputaților, în locul său fiind votat deputatul PNL, Adrian Cozma, care a câștigat cu 31 de voturi pentru. În schimb, Raluca Turcan a fost votată de doar 19 liberali. 

”Am 28 de ani și chiar cred că trebuie să las loc de bună ziua acolo.(...) De asta râdeam acum, că efectiv am uitat câți ani am. Am 32 de ani, întradevăr. 

Omul să aibă garanția că nu se culcă sănătos și se trezește, ferească Dumnezeu, mort!

În același timp, partea legată de....da, e un zgomot, și în același timp partea legată de ăăăăă, care era a III-a? ĂĂĂ, nu! În privința bugetului vreau să fie ăăăă, câteva, ăăăă, aspecte. 

Aș face, aș apela, în primul rând, la sprijinul din partea statului și m-aș bucura că statul se zdrobește să găsească soluții”, sunt doar o parte din gafele făcute de Raluca Turcan, de-a lungul carierei sale în politică. 