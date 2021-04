„Până în momentul de față, avem 220.000 de dosare evaluate de pensii, asta înseamnă includerea tuturor dosarelor într-un format electronic pe bază de indicatori care, în momentul în care vom stabili formula de recalculare a pensiilor, să fie folosiți pentru această recalculare propriu-zisă. Practic, întregul proces de recalculare are două etape: etapa evaluării, la care lucrăm acum și avem 220.000 de dosare, unele dintre ele erau în format letric, și etapa recalculării, când este finalizată procedura legislativă”, a spus Raluca Turcan, la briefingul de presă de după ședința de Guvern.

Raluca Turcan: Procesul, finalizat într-un an și jumătate

„Noi am estimat ca întregul proces de recalculare a aproximativ 5 milioane de pensii să fie finalizat într-un an și jumătate. De aceea, inclusiv pe Planul Național de Redresare și Reziliență luăm în calcul finanțare pentru reformarea sistemului de pensii, inclusiv consultanță pentru varianta optimă de recalculare a pensiilor, și de suplimentare prin stimulente pe o perioadă determinată a personalului care să intre în acest proces de evaluare, unul foarte laborios. Nu vă ascund că personalul caselor de pensii este în momentul de față sub-dimensionat, practic desfășoară două activități, activitățile curente de calculare a dosarelor, plus activitatea nouă de evaluare, și în același timp echipamentele și softul sunt foarte învechite, și pe PNRR vom avea finanțare inclusiv pentru modernizarea echipamentelor electronice”, a mai spus ministrul.