Rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești se pregătește pentru revizia capitală în intervalul octombrie–noiembrie 2025.

Pentru modernizarea echipamentelor si o operare cât mai sigură si cu un impact cât mai redus asupra mediului, rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești va derula, în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie 2025, revizia capitală planificată. Lucrările se vor derula conform celor mai exigente standarde tehnice și de siguranțã aplicabile industriei petroliere din România, anunță compania, într-un comunicat.

Revizia capitală este o operațiune planificată și obligatorie, conform reglementărilor tehnice și legislației în vigoare, care are ca obiectiv să verifice și să modernizeze instalațiile pentru o funcționare sigură a acestora.

Un alt o obiectiv este acela al diminuării impactului de mediu al activității derulate pe parcursul anului.

Această operațiune presupune oprirea integrală a rafinăriei, întrucât lucrările vizează atât instalațiile tehnologice, cât și unitățile auxiliare. Oprirea completă este necesară pentru a permite accesul în siguranță la echipamentele majore, realizarea inspecțiilor tehnice de detaliu și efectuarea reparațiilor și testelor obligatorii.

Prin această intervenție, mai anunță compania, se reduc riscurile operaționale, se îmbunătățește performanța energetică și se asigură conformitatea cu standardele de mediu și securitate industrială, atât pentru rafinărie, cât si pentru întreaga comunitate.

Durata totală a reviziei este estimată la aproximativ 45 de zile, în funcție de complexitatea intervențiilor și de rezultatele inspecțiilor din teren.

Activitatea normală a rafinăriei va fi reluatã imediat dupã finalizarea testelor tehnologice și a verificărilor de siguranță, pentru a garanta funcționarea la parametrii proiectați.