Raed Arafat: Prin termoscanare nu se inregistreaza datele personale! Cine nu respecta regulile va suporta consecintele

"Termoscanarea este o forma de pre-triaj, ca sa nu iti intre persoane posibil infectate in interior. Este un scanner portabil. Nu iti ia poza, nu iti ia datele, nu iti citeste CNP-ul pe frunt. Doar iti ia temperatura. Daca e peste 37,3 nu ti se permite sa intri in magazine si ti se recomanda sa mergi la medic si sa fii consultat", a declarat, astazi, în EXCLUSIVITATE la Realitatea PLUS, secretarul de stat Raed Arafat, dezmintind, astfel, zvonurile din scandalul momentului legat de masurarea temperaturii in marile magazine.

