Raed Arafat, la Realitatea PLUS: Măsurile coercitive sunt pentru cei care nu respectă regulile și își bat joc de cei care le respectă

„Vor exista masuri si in legea care intra in vigoare de duminica noapte, exista masuri, si acum pe anumite aspecte exista masuri care pot fi luate. Cine crede ca in viitor nu vor fi masuri, se inseala, pentru ca masuri coercitive exista. Si acest lucru trebuie inteles.

Masurile coercitive nu inseamna o actiune impotriva populatiei. Masurile coercitive tintesc persoanele care nu respecta regulile si care își bat joc de majoritatea care poate ca respecta regulile si doreste sa vada aceasta situatie rezolvata in cea mai buna forma. Asa că masuri coercitive vor exista mai departe”, a avertizat Raed Arafat la Realitatea PLUS.