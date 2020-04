Raed Arafat: "E posibil să ajungem la depăşirea capacităţii" - Cum putem evita scenariul cel mai pesimist

„Spitalele sunt acum, cu siguranţă, mai pregătite. Într-o situaţie ca cea din Italia şi noi am putea fi depăşiţi. Dacă avem o creştere bruscă e posibil să ajungem la depăşirea capacităţii. Ne pregătim şi fiecare zi ne prinde cu încă un pat în plus“, a declarat Arafat.

„Noi sperăm să rămânem pe o evoluţie lină, să nu fie una bruscă, dar acest lucru depinde foarte mult şi de noi. De aceea am vorbit azi şi de purtatul măştii, dar nimeni nu poate să spună că am trecut peste ce era mai greu. Ne vom confrunta cu o perioadă mai grea decât cea prin care am trecut. În China au început să relaxeze carantina. Noi, totuşi, nu am ajuns la izolare totală. Economia, cât de cât, e lăsată să îşi desfăşoare activitatea. Normal că anumite sectoare sunt afectate. Cât va dura, noi sperăm cât mai scurt E greu să estimăm. S-ar putea să spunem că durează 5 săptămâni şi să vedem că în 3 săptămâni putem relaxa condiţiile. E muncă în echipă: echipa suntem noi cu toţii, de la omul de rând până la nivelul cel mai înalt“, a spus Arafat despre măsurile de izolare.

Acum, spitalele sunt mai pregătite decât la început. Dacă vrem să spunem că urmează o situație similară cu ce a apărut de exemplu în Italia, clar că și noi putem să fim depășiți. Depinde cum apare acest vârf de criză și cum crește numărul cazurilor.

Până acum, noi am avut o creșteretotuși mai lină decât în alte zone. Dar dacă avem o creștere bruscă, e posibil să ajungem la depășirea capacității, de exemplu. Și de aici a venit și ideea de a deschide și de a operaționaliza spitale de campanie precum cel de lângă București, la Ana Aslan, făcut de către MapN, cel de la Constanța.

Se găsesc alte spații pentru bolnavii mai puțin afectați, asimptomatici, cum de exemplu a venit o rețea de hypermarketuri împreună cu parteneri de-ai lor și facem deja astfel de zonă în București, cu peste 350 de paturi. Deci ne pregătimmai departe și cu siguranță fiecare zi ne prinde cu încă un pas în plus făcut pentru a face față unei situații cu care sperăm să nu ne confruntăm.

Mai dau un exemplu. Preluarea tuturor ventilatoarelor care aveau defecțiuni, și nereparate la spitale. Am atins aproape numărul 190. Sunt deja peste 100 aduse de pompieri la București. S-a alocat o hală și urmează de mâine să începem repararea lor de către firma fabricantă.

Din acest punct de vedere se fac pași foarte importanți, pentru a ne pregăti mai bine. Echipe de consultanță trimise la Arad, la Hunedoara... Acolo unde trebuie, putem să trimitem echipe formate din specialiști epidemiologi, medici de terapie intensivă, de urgență pe partea UPU, care să vină în sprijinul celor care doresc acest lucru.

Am început să detațăm medici la solicitarea prefecților, a direcțiilor de Sănătate Publică, și cu acordul medicilor care au acceptat detașarea. Toate aceste mișcări ne duc să fim ceva mai bine pregătiți.

În fiecare zi se face un pas înainte.", a spus Arafat.