Raed Arafat: Ce tipuri de MĂȘTI recomandă autoritățile pentru populație. Ce riști dacă nu ai nasul și gura acoperite

"Daca noi acceptam o alternativa, sa pun pe fata ceva care acopera nasul si gura, atunci acceptam si masca de protectie. E si cea facuta de persoana, la domiciliu. Pana si esarfa si fularul vor fi o solutie la cei care nu gasesc masti", a spus, intr-o interventia la Realitatea PLUS, Raed Arafat.

"Cand ies in spatiul cu mai multe persoane care este comun, trebuie sa porti ceva pe nas si gura, si sa acoperi amandoua. Trebuie sa acopere nasul si gura in acelasi timp", a explicat Arafat.

Intrebat ce se va intampla cu persoanele care nu vor respecta o astfel de norma, Arafat a precizat că, in cazul in care masca va deveni obligatorie, "e posibil ca, la urcarea intr-un mijloc de transport sau la intrarea in magazin, sa nu se permita intrarea".