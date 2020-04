Raed Arafat, anunțul momentului - De ce au început să fie aduși pacienți la spitalul ridicat de Armată la Institutul Ana Aslan

Rared Arafat anunță că nu fost depășită capacitatea spitalelor care tratează bolnavii de coronavirus. Statul a decis să folosească spitalul ridicat de Armată la Institutul Ana Aslan de lângă capitală tocmai pentru ca spitale precum Matei Balș și Victor Babeș să poată să trateze în continuare cazurile intermediare și grave.

"Noi am luat decizia totusi ca nu trimitem pacientii care sunt simptomatici sau asimptomatici acasa si ca ii izolam, sa nu transmita infectia in comunitate. Era o masura de a prelua pacientii care sunt usor simptomatici sau asimptomatici catre Spitalul Militar si la Matei Blas, Victor Babes sa se concentreze pe cazuri intermediare si grave. Nu am atins o capacitate maxima care sa nu ne mai permita sa ii internam, dar era normal sa incepem sa folosim structura care s-a realizat in acest sens. Asta era scopul lor. Am inceput sa le folosim ca sa avem locuri disponibile", a spus Arafat.

Formațiunea medicală de tratament (FMT) ROL 2, amplasată în perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni, a început preluarea pacienților diagnosticați cu COVID-19, potrivit unei decizii a Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere, primii șapte pacienți sosind în cursul zilei de vineri și în această dimineață, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, citat de Agerpres.

În perioada următoare, se așteaptă ca formațiunea medicală care funcționează ca secție externă a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central (SUUMC) să primească între 40 și 70 de pacienți adulți diagnosticați cu forme ușoare ale virusului SARS-CoV-2 sau asimptomatici.



Conform procedurilor stabilite, FMT ROL 2 va prelua pacienți de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic Colentina, care vor fi transportați cu autospeciale SMURD pentru transport victime multiple.



Spitalul are în compunere corturi medicale și containere - care cuprind, printre altele, unități de triaj, laborator, radiologie, sterilizare, zonă de decontaminare – structura fiind operațională, din punct de vedere administrativ și medical, după ce a parcurs, succesiv, etapele prevăzute de procedurile medicale în vigoare.