Radu Țincu (Spitalul Floreasca): "Nu trebuie să pierdem timpul!" Care este riscul MAJOR

"A aparut in septembrie, in Londra, iar in decembrie aproape toate cazurile de infectare erau cu aceasta tulpina. Aceasta tulpina ar putea deveni noua tulpina dominanata pentru ca are adaptabilitate buna. Transmisibilitatea extrem de accelerata inseamna insa presiune pe sistmul de sanatate. (...) Aceasta tulpina creaza mari probleme sistmelor sanitare, care sunt supraaglomerate, sunt obosite dupa un an de pandemie si acest lucru ar putea sa nu fie tolerat de sistem".

In ceea ce priveste o scadere a cazurilor noi de coronavirus in tara noastra, lucru pe care il observam in raportatrile zilnice ale Grupului de Comunicare Strategica, Tincu a spus: "S-a inregistrat o scadere a presiunii pe ATI, lucru vizibil, dar acest lucru nu inseamna ca populatia trebuie sa nu respecte regulile. In continuare se afla pacienti tratati in stare grava la ATI. Trebuie sa privim cu maxima responsabilitate pandemia. Trebuie sa intelegem ca vaccinul este important, dar pana nu vom avea 60-70% imunizare populatie nu putem sa rasuflam usurati".

Mai mult decat atat, medicul atrage atentia asupra faptului ca, cel putin pana in prezent, vaccinul antiCovid este eficient impotriva noii tulpini a coronavirusului, dar "nu trebuie sa pierdem timpul".

"Vaccinul incearca sa elimine virusul si el pe noi. Sa nu pierdem timp si vaccinul sa nu sufere o mutatie care sa nu mai poata fi tratata de vaccin", atrage atentia Tincu.

Cat priveste starea sa de sanatate dupa ce s-a vaccinat recent antiCovid, medicul a precizat ca nu a avut pana acum reactii adverse. "M-am vaccinat pe 31 decembrie, la final de an, ca sa incep noul an cu speranta ca vom putea stapani pandemia. Nu am avut reactii adverse. Dupa rapelul la 21 zile, voi vedea la 7 zile ce doza de antiocorpi am dezvoltat. Dupa cum stiti, vaccinul are o eficienta de 95%, deci exista 5% sanse sa nu dezvolti anticorpi. Asta nu se intampla doar in cazul acestui vaccin, ci al oricarui vaccin", a aratat medicul.