Vorbind despre starea economiei interne a țării sale, Vladimir Putin a declarat, potrivit Reuters, că inflația se stabilizează și că cererea s-a normalizat, relatează G4Media.ro.

Președintele rus spune că sancțiunile impuse Rusiei de „țările neprietenoase” au „impactat afacerile” și „complicat logistica bunurilor externe și interne”, potrivit Sky News.

Russian President Vladimir Putin says sanctions imposed on Russia by "unfriendly countries" have "impacted businesses" and "complicated the logistics of foreign and domestic supplies".



