PSD se reface. Ce PROMIT Ponta, Firea și Ciolacu după marea ÎMPĂCARE

Gabriela Firea a fost apariția surpriză la convenția Pro România de duminică, de la Palatul Parlamentului.

Victor Ponta a invitat-o pe Firea să ia cuvântul la reuniunea Pro România nu înainte de a-i reproșa modul în care gestionează Bucureștiul: „Vreau să-i spun, ca bucureștean, că nu sunt mulțumit și mă aștept la mult mai mult ”.

Ponta a făcut aluzie și la alianța pentru alegerile locale: „Vreau să găsim soluția ca Bucureștiul să se schimbe așa cum nu a reușit din cauza unor orgolii”.

Firea a spus și ea că își dorește o alianță cu Pro România, și dacă nu se poate la nivel național, atunci la București. Ea a mai precizat că va discuta eventuale detalii tehnice. Firea nu a pierdut prilejul să-l laude pe Ponta, despre care a spus că a fost „cel mai performant premier al României”.

„Am acceptat din prima secundă invitaţia domnului preşedinte Victor Ponta, colegului nostru Victor, de a fi astăzi împreună pentru că şi asta bucureştenii o ştiu, a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România în ultimii ani. Şi nu trebuie să ne fie ruşine să spunem, nu trebuie să ne fie ruşine să recunoaştem, trebuie să ne uităm unde am greşit şi cu ce am greşit şi de ce am schimbat 3 premieri în 3 ani şi de ce nu am ales în fruntea Guvernului, premier ca Victor Ponta. Dacă nici acum nu sunt dată afară din CEx, înseamnă că s-a schimbat PSD”, a spus Firea.

Marcel Ciolacu a spus și el că Ponta ”a fost un premier bun” și a reluat tema alianței dintre PSD și PSD-ul mai mic - Pro România.

„Cred că este un moment în care trebuie să spunem adevărul. Nu am nicio problemă, Victor Ponta a fost un prim ministru bun, nu am nicio problemă să spun că Victor Ponta a fost prim ministrul PSD. (...) Mă uit în sală și văd în primele rânduri foști colegi. Îmi vin în minte cuvintele mamei mele, când mai întârziam pe afară, ne spunea `Hai, treceți acasă!`. Acum ceva vreme nici nu aveam voie să vorbim. Se pare că am depășit aceste probleme. (...) Știu că sunt mulți colegi care nu vor o alianță cu Pro România, știu că și dintre dvs sunt unii care nu vor alianță cu PSD. Vă respect opinia și nu o pun înaintea unor ambiții ale mele și ale lui Ponta, dar nu ați vrea să îi întrebăm și pe români ce vor?” , a declarat Ciolacu.

La finalul Conferinţei anuale a Pro România, Victor Ponta a revenit cu atacul la Guvernul liberal și la „unirea” dintre PSD și Pro România. Ponta îl aseamănă pe actualul premier liberal Ludovic Orban cu fostul premier social-democrat Viorica Dăncilă.

„Nu vreau să jucăm la mize mici, să ne dea şi nouă cineva un secretar de stat, cine ştie ce funcţie. Dacă aş fi vrut lucrul ăsta, puteam să mă înţeleg şi cu doamna Dăncilă şi cu noua doamnă Dăncilă, numită Orban. E diferenţă doar de pantofi între cei doi. Cred că toţi vă doriţi să facem altceva, să reuşiţi să schimbpm nişte lucruri şi din fericire pentru noi nu sunt alii care să îşi dorească aceleaşi lucruri”, a declarat Ponta.

La Convenţia Pro România a participat și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.