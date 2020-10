PSD nu susține cererea Gabrielei Firea de anulare a alegerilor din capitală - surse

”Avocații și juriștii consultați de conducerea partidului spun că nu există temei pentru anularea alegerilor. Riscăm să ne umplem de ridicol. Marcel Ciolacu și echipa de conducere nu vor să lege de numele partidului un astfel de demers. În schimb, i s-a transmis Gabrielei Firea ca are libertatea să facă ce crede de cuviință”, au spus sursele citate, citate de hotnews, care au precizat și că fostul primar a făcut presiuni pentru a primi susținerea colegilor.

În schimb, conducerea PSD susține în continuare cererea de renumărare a voturilor la Biroul Electoral Sector 1 și plângerea la Parchetul General, în legătură cu situația de la Biroul Electoral Sector 1.

Joi, prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a evitat să dea un răspuns clar referitor la susținerea demersului lui Firea, lăsând să se înțeleagă că decizia îi aparține.

”În momentul în care am văzut acele imagini în plus de ce aveam, e normal că acele suspiciuni să fie mai mari și în ceea ce privește votul pentru Primăria Generală, dna Firea împreună cu avocații se vor consulta și vor anunța decizia pe care o vor lua împreună(...) Noi am avut discuții la nivel politic, urmând ca echipa formată din dna Firea și avocați să ia o decizie”, a spus Grindeanu.

La finalul ședinței cu liderii PSD, Gabriela Firea a declarat că PNL ”a gândit un plan diabolic” pentru fraudarea voturilor și că exit-poll-ul Curs-Avangarde ”a bătut toate recordurile negative pe plan mondial” şi ”va rămâne în cărţile de sociologie ca cel mai trucat exit-poll de pe planetă, pregătind frauda”.