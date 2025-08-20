Mesajul transmis arată că, în timp ce PSD lucrează la pachetul de reforme, reprezentanții USR nu doar că nu se implică, dar nu au venit cu nicio propunere. Mai mult, social-democrații critică Ministerul Economiei, condus de USR, pentru lipsa de inițiativă în privința măsurilor economice. Disputa apare pe fondul tensiunilor din coaliție, unde liberalii îi acuză pe social-democrați că tergiversează discuțiile, iar PSD susține că este ignorat de parteneri, motiv pentru care refuză să participe la ședințe.

PSD lucrează la reforme, USR stă pe margine

Social-democrații spun că PSD este singurul care muncește pentru reformele anunțate, în timp ce USR ar fi preocupat doar să lanseze critici.

„ În vreme ce reprezentanții #PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției! ”

PSD arată că Secretariatul General al Guvernului, condus de formațiunea social-democrată, se ocupă de măsurile care vizează reducerea privilegiilor. Un alt punct invocat în mesaj este proiectul referitor la pensiile speciale, gestionat de Ministerul Muncii. De asemenea, Ministerul Sănătății, aflat sub coordonarea PSD, este responsabil pentru proiectele din domeniul medical.

Combaterea evaziunii fiscale și pachetul fiscal

În postarea sa, PSD notează și implicarea Ministerului Justiției, condus de același partid, în proiectele pentru combaterea evaziunii fiscale. Ministerul Finanțelor, condus de PNL, a elaborat pachetul fiscal, dar PSD subliniază că a depus amendamente importante.

Pachetul de stimulare economică

Cel mai dur atac este direcționat către Ministerul Economiei, coordonat de USR, acuzat că nu a livrat nicio propunere pentru stimularea economiei.

„Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat.”

În final, PSD promite să vină cu propriile soluții pentru sprijinirea mediului privat, subliniind că singura discuție pe care o blochează este cea legată de funcții.

„PSD a anunțat deja că va prezenta public soluțiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuția despre funcții”

