Negocierile dintre cele patru partide aflate la guvernare, în frunte cu Dominic Fritz, au adus în prim plan o strategie revoltătoare a liderilor USR de a devaliza cele mai profitabile companii românești.

Conform stenogramelor, social-democrații s-au declarat șocați de propunere, fiind dispuși să părăsească ședința. Dominic Fritz neagă însă discuțiile și acuză PSD de intoxicare.

Discuții tensionate în coaliție

În cadrul ședinței, USR a susținut: „Listare de pachete pe bursă la 11 companii profitabile ale statului și în 2026, vânzarea lor”. Această propunere a fost primită cu scepticism de reprezentanții PSD, care au replicat: „E o glumă. România ar rămâne fără nimic, s-ar duce ca țară. E o prostie”.

Reprezentanții USR au continuat argumentarea: „Noi am calculat 12 miliarde într-o primă fază. Acoperim deficitul și cu restul vindem tot, finanțăm investițiile pe care trebuie să le oprim. PNL e de acord cu listarea și, după vânzare?”.

PNL a confirmat, potrivit stenogramei: „Să vindem pachete pe bursă…de acord”.

Reacția PSD și blocarea negocierilor

Replica PSD nu a întârziat să apară. Sorin Grindeanu a declarat: „Eu mă ridic și plec. Haideți fraților acasă. Ce căutăm noi aici?”. Ca urmare a acestei reacții, negocierile din coaliție s-au blocat temporar, iar propunerea USR de vânzare a celor mai profitabile companii de stat a devenit un subiect extrem de tensionat în discuțiile guvernamentale.

Discuțiile interne reflectă tensiunile existente între partidele aflate la guvernare și evidențiază diferențele majore de viziune în ceea ce privește modul de gestionare a companiilor strategice și atragerea de fonduri la bugetul de stat.

