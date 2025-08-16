Nicușor Dan a fost încă o dată marele absent și la Ziua Marinei. Însă, la eveniment a fost prezent premierul Ilie Bolojan și ministrul rezist Ionuț Moșteanu. Alături de cei doi, a fost și deputatul USR Cătălin Drulă, care vrea să ajungă la Primăria Capitalei.

Senatorul social democrat Daniel Zamfir a postat pe rețelele sociale o fotografie în care au fost surprinși cei trei. Alături de fotografie, Zamfir a scris și CITEZ: "Candidatul disperat nu rateaza nicio ocazie sa bage capu\"-n poza. In ce calitate a fost asezat langa premier la ceremonia oficiala? Raspunsul e simplu: colegu\" Mosteanu l-a invitat ca la onomastica. La ziua Marinei isi invita prietenii asa cum facea Basescu de 1 Decembrie." - a transmis senatorul PSD.

Fotografia a fost postată și de rezistul care se visează în fruntea Capitalei: "Chiar și la malul mării poate fi un moment bun pentru discutat proiecte", a scris Drulă.



Cătălin Drulă și-a făcut inclusiv un selfie cu Ionuț Moșteanu, pe care l-a numit "cel mai bun ministru al Apărării."

Cu doar câteva zile în urmă, Cătălin Drulă s-a bătut cu pumnii în piept și a declarat că are susținerea lui Bolojan.

„Ilie Bolojan ce pot să vă spun este că susține ideea unei candidaturi comune și își dorește să avem o candidatură comună. Aceste discuții între USR și PNL sunt în curs, deci nu pot să spun în momentul de față că sunt finalizate.

Eu, personal, am o relație foarte bună cu Ilie Bolojan, ne cunoaștem de pe vremea când eram la Ministerul Transporturilor. Dacă acest proiect al nostru va ajunge la un final de succes, văd o colaborare foarte bună între Primăria Capitalei și premierul Ilie Bolojan,” a transmis Drulă.

În urmă cu câteva săptămâni, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Cătălin Drulă chiar la Palatul Cotroceni. Drulă a scris pe rețelele sociale că au discutat referitor la continuarea proiectelor pentru București.

Imediat după aceea, el a declarat public că își dorește și asumă o candidatură la Primăria Capitalei, sugerând că ar avea susținerea președintelui României.

Nicusor Dan: Am discutat cu dl Drula foarte multe lucuri legate in special de transportul din Bucuresti. Principala problema a Bucurestiului este transportul. Cineva care are o expertiza pe transporturi e binevenit in aceasta competitie.

Jurnalist: Indeplineste dl Drula profilul de primar al Capitalei?

Nicusor Dan: Sigur da.

Nu în ultimul rând, ne reamintim că în timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a declarat că a spus clar și răspicat CITEZ: Nu voi face vreo susținere pentru vreunul dintre candidații la Primăria Capitalei.