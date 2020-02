PSD a decis ce va face la învestirea Guvernului Orban II. Marcel Ciolacu a făcut anunțul

l„Luni vom fi cu totii prezenti la grupurile parlamentare si nu vom participa la votul de învestire a premierului Ludovic Orban și a Guvernului.

Avem o motivare foarte clara: asteptam rasapunsul Curtii Constitutionale, daca acelasi premier demis ramas interimar sa fie iar desemnat.

Și în ceea ce priveste OUG pe alegerile anticipate dar si anumite modificari de fond ale democratiei si in desfasurarea alegerilor... Colegii mei au considerat ca e inadmisibil sa vii cu asemenea modificari in aceasta Ordonanta de Urgenta, total neconstitutionala , la votul in orice circumscriptii indiferent daca esti in tranzit, e total neconstitutional. Bucurestenii sa-si aleaga, ceialalti in fiecare judet, nu avem cu meste la prezidențiale sau parlamentare, europarlamentare.

Vomm avea discutii si cu celelalte partide.

În acest moment, PSD este în Opozitie, nu mai detine majoritate in Parlament cu privire la acordarea voturilor voturilor pe ordonante”, a spus Marcel Ciolacu miercuri seara, la Parlament.

Președintele PSD a vorbit si despre audoerile ministrilor liberali.

„La avizele din Parlament, anumiti candidati ministri demisi au lasat PNL singurul sustinator...”.