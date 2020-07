Proteste în Bulgaria: se cere demisia guvernului

În Sofia, peste 3.000 de protestatari au mărşăluit în faţa Parlamentului, blocând traficul într-o mare parte din centrul capitalei. În fața sediului guvernului, menifestanții au scandat ,,Demisia” și ,,Mafia”. Mitingul s-a încheiat fără incidente. Demisia guvernului a fost cerută de sute de protestatari și în alte peste zece orașe.



Protestele au fost declanșate joi de anunțul Parchetului privind arestarea a doi consilieri ai președintelui Rumen Radev, în urma unor percheziții. Cei doi au fost acuzați de trafic de influență. Unul dintre consilieri ar fi fost intermediar între un om de afaceri controversat și președinte, iar celălalt și-ar fi însușit documente ale serviciilor de informații.

Manifestanții au interpretat perchezițiile ca fiind un atac asupra preşedintelui Rumen Radev, sprijinit de socialişti. Aceștia cer Parchetului să se ocupe de problema legată de oligarhie, nu să-l atace pe șeful statului.

Demisia guvernului și a procurorului general a fost cerută și de Radev. Acesta susține că premierul Borisov ar fi influențat decizia Parchetului, subliniind că ,,guvernul are un caracter mafiot”. ,,S-a format un consens national antimafia. Europa nu are dreptul să își întoarcă privirea de la Bulgaria. UE are nevoie de o Bulgarie democrată”, a transmis Radev.

Joi a fost anunțat un nou protest national, la Sofia.

Potrivit ONG-ului Transparency International, Bulgaria, membră a UE de 13 ani, este cea mai afectată țară de corupție din blocul comunitar, notează hotnews.