"Ne dorim să vedem în fluturaş măririle salariale, deoarece gradul nostru de încărcare este unul foarte mare, pentru că noi avem responsabilităţi şi activitate complexă. Suntem şi autoritate de management, avem un statut special. Absorbţia a fost una istorică, care a avut în spate foarte multă muncă a angajaţilor şi chiar considerăm că merităm toate lucrurile astea", a declarat, pentru AGERPRES, Carmen Maican liderul Sindicatului "MIPE Normalitate".



Aceasta a subliniat că salariaţii MIPE sunt susţinuţi din fonduri externe nerambursabile, pe vehicul program 85% din bani fiind bani europeni, deoarece Comisia Europeană a solicitat ca remuneraţia personalului din minister să fie una competitivă, pentru a putea păstra profesioniştii în sistem.



Liderul de sindicat a precizat că angajaţii ministerului se simt discriminaţi, în condiţiile în care în cazul altor instituţii publice s-au găsit bani pentru majorări salariale, dar pentru MIPE nu.



"Noi ne simţim discriminaţi, pentru că, dacă pentru alţi salariaţi din alte ministere s-a făcut rost de bani, s-au mai dat bani la cei de la Curtea de Conturi, la Ministerul Finanţelor, la Ministerul Sănătăţii, la Guvern, pentru noi, premianţii, care suntem susţinuţi şi din sursă externă, nu se găsesc bani. Am încercat, am făcut o scrisoare deschisă de ceva timp către domnul premier, am anunţat. Trebuie să fim susţinuţi", a spus Carmen Maican.



Ea a atras atenţia că în prezent există discrepanţe majore la nivel de salarizare în cadrul grupei ocupaţionale, cei din primării având salarii mai mari cu 30-50%.



"Concret, noi trebuie să ne aliniem la grupa noastră ocupaţională, adică cei care gestionează fonduri. În momentul actual sunt nişte discrepanţe majore. De exemplu în primării, pe care tot noi îi învăţăm ce să facă, şi noi avem foarte multe sarcini care exced fişei posturilor (...), nu se poate ca ei să aibă cu 30-50% mai mult decât noi. (...) Nu ne mirăm de ce pleacă lumea din sistem. Ori, Comisia Europeană tocmai pe asta insistă: salariile. Şi de asta au susţinut salariile celor care gestionează fonduri europene, din MIPE, ca să rămână profesioniştii în sistem. Noi contribuim major la PIB-ul României. Dacă ne pleacă lumea, ce se va întâmpla? Se vor închide programe, n-ai cu cine să le mai faci. Deci, nu e bine pentru nimeni, trebuie să fim susţinuţi", a explicat liderul sindical.

„Oamenii nu vor mai avea același elan”





Carmen Maican a subliniat că, în cazul în care nu se vor obţine rezultate concrete în urma protestului, probabil că oamenii "nu vor mai avea acelaşi elan", nu vor mai lucra în weekend sau peste program.



"De ce ar mai lucra? Adică nu se poate să fim premiaţi verbal peste tot şi de fapt la salarizare să fim....Tocmai ne-a anunţat domnul ministru că suntem pe locul 17 la salarizare. Deci nu e bine, e ceva rău de tot şi oamenii pleacă. Ştiţi ce ar însemna pentru noi să-i ajutăm pe noii veniţi să înţeleagă cât de cât, pentru că n-au cum să aibă experienţa unui om deja format. Va fi acelaşi exod ca la medici, ca la profesori...(...) Suntem genul de funcţionari publici la care rezultatul este cuantificabil. La noi se vede practic cu ce ne-am ocupat, care sunt rezultatele muncii noastre în orice moment", a punctat Maican.



Conform unui comunicat al Blocului Naţional Sindical, protestatarii solicită soluţionarea urgentă a următoarelor revendicări: stabilirea nivelului de salarizare în funcţie de nivelul maxim de salarizare existent în cadrul categoriei profesionale, respectiv Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Administraţie", aşa cum a solicitat Comisia Europeană în repetate rânduri, reglementarea privind acordarea unui statut special personalului de specialitate care gestionează fonduri europene nerambursabile şi desfăşoară activităţi cu caracter complex şi special în cadrul MIPE şi rezolvarea solicitărilor existente privind condiţiile deficitare în care îşi desfăşoară activitatea salariaţii MIPE, inclusiv în teritoriu", se menţionează într-un comunicat al Blocului Naţional Sindical.

Mai mulți bani nu se prea poate



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a subliniat joi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nivelul de salarizare actual al personalului MIPE este la nivelul maxim prevăzut în grila de salarizare pentru familia ocupaţională "Administraţie", din Legea 153/2017, însă aplicarea mai mult sau mai puţin corectă a diferitelor articole de lege sau a modificărilor aduse la legea salarizării unitare a creat inechităţi între salariaţii din diverse instituţii.



"Trebuie menţionat faptul că nivelul de salarizare actual al personalului MIPE este la nivelul maxim prevăzut în grila de salarizare pentru familia ocupaţională 'Administraţie', din Legea 153/2017. Aplicarea însă, mai mult sau mai puţin corectă a diferitelor articole de lege sau a modificărilor aduse la legea salarizării unitare, de-a lungul timpului, de către unele din instituţiile din administraţia centrală, a făcut ca, pe anumite segmente, să existe diferenţe de salarizare între instituţii care nu neapărat s-au regăsit şi într-un grad mai mare de responsabilitate sau de performanţă, ceea ce creează inechităţi între salariaţii din diverse instituţii. Tocmai de aceea, rezolvarea trebuie să fie una structurală şi nu una ad-hoc, iar toată administraţia centrală trebuie reaşezată pe principii de echitate, responsabilitate şi eficienţă", a scris joi ministrul pe reţeaua de socializare.



El a subliniat, totodată, că au fost transmise o serie de propuneri privind noua grila de salarizare a personalului care gestionează fonduri europene din cadrul MIPE pentru a fi cuprinse în noua lege a salarizării unitare - jalon PNRR, având în vedere faptul că documentul este în elaborare la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.



"Am avut discuţii aplicate cu membrii sindicatului MIPE-Normalitate în vederea găsirii unor direcţii de acţiune pentru soluţionarea cererilor venite din partea sindicatului. Păstrarea resursei umane profesioniste din minister şi creşterea gradului de mulţumire la locul de muncă sunt obiective tratate cu seriozitate la nivelul conducerii MIPE şi la nivelul meu, ca ministru. În acest sens, având în vedere faptul că noua lege a salarizării unitare în sectorul public este în elaborare la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, au fost transmise o serie de propuneri privind noua grila de salarizare a personalului care gestionează fonduri europene din cadrul MIPE pentru a fi cuprinsă în noua lege a salarizării unitare - jalon PNRR cu solicitarea corelării salarizării personalului în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate şi eliminarea inechităţilor salariale existente prin modificarea Legii-Cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare", a precizat Adrian Câciu.

Ministerul anunță continuarea dialogului





Ministrul a menţionat că se va continua dialogul pentru aşezarea legislaţiei astfel încât să răspundă nevoilor de remunerare corectă a performanţelor şi responsabilităţilor ce revin personalului MIPE fără a afecta stabilitatea macroeconomică şi a bugetului de stat.



"Nu protestele rezolvă aceste probleme ci dialogul social aşa cum este el prevăzut de Legea 367/2022 a dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare. Aşa cum am reuşit, împreună, prin dialog şi eficienţă, să transformăm eşecul trecutului în materie de fonduri europene într-un succes al prezentului şi o normalitate a viitorului, aşa vom reuşi şi în continuare să găsim cele mai bune soluţii pentru ca performanţa să fie corect remunerată. Dar abordarea trebuie să fie una serioasă, unitară, responsabilă şi în contextul prevăzut de reformele în derulare prin care România trece, inclusiv în zona administraţiei dar şi a salarizării din sistemul public", a mai scris ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene.