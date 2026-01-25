Proteste ale sindicatelor din Educație. Pe 4 februarie profesorii ies în stradă

Sursă: Realitatea

Pe 4 februarie dascălii vor ieși din nou în stradă pentru a protesta față de măsurile lui Bolojan. Este anunțul făcut de profesorul universitar Anton Hadăr în exclusivitate la Realitatea PLUS. Profesorii cer să li se ia salariile cuvenite și să nu fie nevoie să se reducă personalul.

Anton Hadăr: „Numai dacă dăm oameni afară ajungen la reduceri de cheltuielir de 10%”

„În momentul de față, ceea ce ne paște pe noi, cei din învățământul superior, și în general toate instituțiile statului, este o reducere drastică a fondurilor alocate cheltuielilor cu personalul, vehiculată la pragul de 10%. Această măsură este deosebit de gravă, deoarece singura soluție legală pentru a atinge o astfel de reducere ar fi să dăm oameni afară, ceea ce în învățământul superior ar fi o adevărată tragedie.

Deși am avut discuții la Cotroceni încă din septembrie, când ni s-a promis o revedere după două luni, acel termen a trecut de mult și nu am primit soluțiile așteptate. În consecință, ne pregătim intens de proteste și de grevă.

Advertising

Advertising

Calendarul acțiunilor noastre este următorul. Avem deja programat un prim protest pe data de 4 februarie, alături de colegii noștri din învățământul preuniversitar. În paralel, colegii din preuniversitar au lansat deja formularele pentru consultarea membrilor cu privire la opinia lor față de aceste măsuri. Și noi, la nivelul învățământului superior, ne gândim serios la declanșarea unei greve generale dacă situația va degenera și nu ne vor fi acordate sumele cuvenite.

Dacă Guvernul nu va reveni asupra acestui proiect și nu va asigura finanțarea necesară, riscul unei greve generale este unul cât se poate de real, având în vedere că deja se fac demersuri pentru consultarea bazei sindicale”, a declarat Anton Hadăr pentru Realitatea Plus.