Proteste în capitala Ungariei după ce guvernul condus de Viktor Orban pregătește majorările taxelor pentru firmele mici, așa-numitul sistem de taxe KATA.

Protesters in Budapest, angry about tax changes, have blocked the Margit bridge and are now singing in the rain. #Hungary pic.twitter.com/zJMRoC1Sb4 — Lili Bayer (@liliebayer) July 12, 2022

Aproximativ 1.000 de demonstranţi au blocat marţi un pod din centrul Budapestei în timp ce parlamentul dezbate o propunere a guvernului condus de Viktor Orban care ar duce la creşterea taxelor pentru mii de firme mici.

Protestors have blocked this bridge in central #Budapest - they’re demonstrating about tax increase on small businesses about to be voted on in Parliament pic.twitter.com/ILR7TR1fjZ — Giles Gibson (@Giles_news) July 12, 2022

Protestatarii s-au adunat iniţial în principala piaţă de lângă parlament, după care au început să demonstreze pe un pod peste Dunăre din apropiere.

Aceștia au blocat traficul dintre cele două părţi ale Budapestei, sub supravegherea unei prezenţei masive a poliţiei.

Bicicletele și traficul pietonal pot traversa podul, nu și tramvaiele sau mașinile, potrivit jurnalistului britanic Giles Gibson.

Bikes and foot traffic able to cross but trams and cars going nowhere pic.twitter.com/LiT2M5RoYC — Giles Gibson (@Giles_news) July 12, 2022



Premierul suveranist Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare de când a preluat puterea în 2010, în contextul în care inflaţia este la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii, forintul s-a devalorizat semnificativ, iar fondurile de la UE sunt în pericol din cauza unei dispute privind standardele democratice.



Guvernul lui Orban a înaintat luni amendamente în parlament, prin care limitează drastic eligibilitatea pentru regimul simplificat de taxe, la care apelează multe afaceri mici datorită birocraţiei reduse şi a ratei mici de taxare pe care le oferă.



Cu toate acestea, guvernul susţine că sistemul a fost folosit în mod abuziv de unele afaceri, care i-au obligat pe angajaţi să se înscrie în această schemă, pentru a-şi reduce propriile costuri, facilitând o formă de şomaj ascuns.



Noile reguli ar urma să intre în vigoare în septembrie, după aprobarea parlamentului. Conform estimărilor, taxa ar urma să aducă la buget 237 de miliarde de forinţi (aproximativ 570 de milioane de euro) în acest an.