La protest au participat aproape 1000 de persoane care au venit să strige faptul că vor să se facă dreptate, iar criminalul să fie pedepsit.

La manifestație a participat și Mihai Morar care a ținut un discurs emoționant.

„Suntem aici pentru a spune cu voce tare ca sunt mult mai multi tineri in Romania care isi doresc sa traiasca viata cu bucurie la cea mai frumoasa varsta, sunt mai multi tineri in tara ca Sebi si ca Roberta si mai putini decat Vlad Pascu. Vrem o tara condusa pentru noi, pentru oamenii cu bun simt suntem aici ca sa se vada ca suntem multi”, a spus Mihai Morar.

Una dintre profesoarele lui Sebi, prezentă și ea la protest a cerut participanților la manifestație să aprindă telefoanele în semn de amintire pentru Sebastian.

„Durerea este foarte mare si nu as dori nimanui sa simta ce simtim noi in momentul de fata”, a spus, pentru Realitatea Plus, Valentin Olaru, tatăl lui Sebastian, tânărul ucis de șoferul drogat.

